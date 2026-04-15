    Böyük Britaniya Ukraynaya 120 min pilotsuz uçuş aparatı verəcək

    • 15 aprel, 2026
    • 14:54
    Böyük Britaniya Ukraynaya 120 min pilotsuz uçuş aparatı verəcək

    Böyük Britaniya Ukrayna üçün indiyədək ən böyük dron tədarükü paketini elan edib, bu paketə bu il ən azı 120 min pilotsuz uçuş aparatının verilməsi daxildir.

    Bu barədə "Report" Böyük Britaniya hökumətinə istinadən xəbər verir.

    Ölkənin müdafiə naziri Con Hili bildirib ki, tədarüklər artıq cari ayda başlayıb.

    Yardım paketinə uzunmənzilli zərbə pilotsuz uçuş aparatları, kəşfiyyat dronları, logistik pilotsuz sistemlər, həmçinin dəniz pilotsuz vasitələri daxildir.

    Qeyd olunur ki, onların hamısı artıq Ukraynada döyüş şəraitində sınaqdan keçirilib.

    Hili vurğulayıb ki, Böyük Britaniya "sülhə nail olmaq üçün nə qədər lazım olsa, o qədər" Ukraynaya dəstək verməyə davam edəcək.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Böyük Britaniya Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Con Hili
    Великобритания передаст Украине 120 тыс. беспилотников

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti