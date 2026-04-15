    Кюршат Зорлу: Турция поддерживает туризм по ID-паспортам в тюркском мире

    • 15 апреля, 2026
    • 14:43
    Кюршат Зорлу: Турция поддерживает туризм по ID-паспортам в тюркском мире

    Руководство Турции поддерживает инициативы, направленные на устранение существующих барьеров на пути развития туризма между тюркскими государствами.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции, депутат Кюршат Зорлу на 7-м Международном конгрессе по динамике путешествий и туризма, посвященном избранию Анкары Туристической столицей тюркского мира на 2026 год.

    По его словам, Турция выступает за достижение соглашений о поездках между странами-членами Организации тюркских государств на основе национальных удостоверений личности (ID-карт - ред.) вместо заграничных паспортов, а также за внедрение единой музейной карты.

    Он также сообщил, что инициативы по продвижению туристического потенциала в пространстве ОТГ будут в ближайшее время представлены руководству турецких авиакомпаний.

    Напомним, что в международном мероприятии, которое проходит в Анкаре 15-16 апреля, участвуют эксперты из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Венгрии и Болгарии.

