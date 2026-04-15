Кюршат Зорлу: Турция поддерживает туризм по ID-паспортам в тюркском мире
- 15 апреля, 2026
- 14:43
Руководство Турции поддерживает инициативы, направленные на устранение существующих барьеров на пути развития туризма между тюркскими государствами.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции, депутат Кюршат Зорлу на 7-м Международном конгрессе по динамике путешествий и туризма, посвященном избранию Анкары Туристической столицей тюркского мира на 2026 год.
По его словам, Турция выступает за достижение соглашений о поездках между странами-членами Организации тюркских государств на основе национальных удостоверений личности (ID-карт - ред.) вместо заграничных паспортов, а также за внедрение единой музейной карты.
Он также сообщил, что инициативы по продвижению туристического потенциала в пространстве ОТГ будут в ближайшее время представлены руководству турецких авиакомпаний.
Напомним, что в международном мероприятии, которое проходит в Анкаре 15-16 апреля, участвуют эксперты из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Венгрии и Болгарии.