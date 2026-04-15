ЕК инвестирует более 1 млрд евро в 57 оборонных проектов

В рамках Европейского оборонного фонда (EDF) Европейская комиссия инвестирует 1,07 млрд евро в 57 новых проектов.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, средства будут способствовать достижению целей Дорожной карты оборонной готовности Евросоюза до 2030 года.

Еврокомиссия предлагает четыре ключевых оборонных проекта до 2030 года, направленные на усиление коллективной безопасности ЕС и устранение пробелов в возможностях между государствами-членами. Речь идет о Европейской инициативе по обороне от беспилотников, программы "Часовой восточного фланга", Европейском воздушном щите и Оборонно-космическом щите. Эти программы должны укрепить оборону Европы на суше, на море, в воздухе и в космосе.

Как сообщили в ЕК, более 15 проектов будут поддерживать эти инициативы, например, разработку системы двигателей и терморегулирования для поддержки Инициативы по защите от дронов, межотраслевые проекты, ориентированные на датчики, цифровую трансформацию или кибертехнологии.

57 проектов, отобранных в рамках EDF 2025, охватывают широкий спектр критически важных секторов, включая искусственный интеллект, киберзащиту, дроны и системы противодействия дронам.

Проекты также будут реализовываться в сотрудничестве с украинской оборонной промышленностью для более тесной интеграции Украины в европейскую промышленную базу. Благодаря этому, они также воспользуются непосредственным опытом боевых действий.

Для привлечения новых талантов в рамках нескольких проектов, ориентированных на массовое производство доступных боеприпасов для дронов, будут объявлены дополнительные конкурсы для стартапов и малых и средних предприятий (МСП). В рамках этих конкурсов 675 млн евро будут направлены на поддержку 32 инициатив по развитию потенциала, а 332 млн евро - на 25 исследовательских проектов.

EDF является основным инструментом ЕС для поддержки сотрудничества в области оборонных исследований и разработок с бюджетом в 7,3 млрд евро на 2021–2027 годы.