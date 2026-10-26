В Карабахе и Восточном Зангезуре завершена разработка генпланов более 100 сел и поселков

На освобожденных территориях Азербайджана завершено территориальное планирование более 100 сел и поселков.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по управлению проектами на освобожденных территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.

"Наша цель в восстановлении и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура – ​​не только восстановление населенных пунктов, но и формирование новых городов и экономических центров на основе современной инфраструктуры и принципов устойчивого развития. Генеральные планы всех 12 городов на освобожденных территориях уже готовы. Кроме того, завершены работы по территориальному планированию более 100 сел и поселков", – сказал он.

По словам Джахангирова, в общей сложности на сегодняшний день разработаны новые генеральные планы или обновлены существующие для 68 из 79 городов Азербайджана: "Это означает определение рамок развития этих городов на следующие 20 лет. Подготовка генпланов для других городов также продолжается".