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    В Карабахе и Восточном Зангезуре завершена разработка генпланов более 100 сел и поселков

    Инфраструктура
    • 26 октября, 2026
    • 15:50
    В Карабахе и Восточном Зангезуре завершена разработка генпланов более 100 сел и поселков

    На освобожденных территориях Азербайджана завершено территориальное планирование более 100 сел и поселков.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по управлению проектами на освобожденных территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.

    "Наша цель в восстановлении и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура – ​​не только восстановление населенных пунктов, но и формирование новых городов и экономических центров на основе современной инфраструктуры и принципов устойчивого развития. Генеральные планы всех 12 городов на освобожденных территориях уже готовы. Кроме того, завершены работы по территориальному планированию более 100 сел и поселков", – сказал он.

    По словам Джахангирова, в общей сложности на сегодняшний день разработаны новые генеральные планы или обновлены существующие для 68 из 79 городов Азербайджана: "Это означает определение рамок развития этих городов на следующие 20 лет. Подготовка генпланов для других городов также продолжается".

    Восточный Зангезур Карабах Освобожденные территории Азербайджана Городское планирование Рамиль Джахангиров Государственный комитет по градостроительствe и архитектуре
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 100-dən çox kənd və qəsəbənin ərazi planlaşdırılması başa çatdırılıb
    Planning completed for over 100 villages in Azerbaijan's liberated areas
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