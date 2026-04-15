    Азербайджан в 2025 году стал главным поставщиком нефти в Чехию

    Энергетика
    • 15 апреля, 2026
    • 14:47
    Азербайджан в 2025 году стал главным поставщиком нефти в Чехию

    Азербайджан по итогам 2025 года являлся основным поставщиком нефти в Чехию.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на чешское издание České noviny.

    Доля азербайджанской нефти в общем объеме импорта Чехии превысила 42%.

    В 2025 году Чехия импортировала из Азербайджана 2,9 млн тонн нефти, что на 10% больше по сравнению с годом ранее. При этом отмечается, что Азербайджан в последние годы наращивал удельный вес в поставках нефти в Чехию.

    По данным издания, в 2025 году Чехия импортировала свыше 6,85 млн тонн нефти, что на 5,5% больше, чем в 2024 году.

    Доля российской нефти в 2025 году снизилась до 7,7%. Чехия в прошлом году увеличила импорт нефти из Норвегии, Казахстана и Саудовской Аравии. Согласно изданию, рост закупок из этих стран связан с увеличением пропускной способности нефтепровода TAL (Трансальпийский нефтепровод) и проблем с поставками на нефтепроводе "Дружба".

    Чехия Азербайджано-чешское сотрудничество Импорт нефти из Азербайджана
    Azərbaycan ötən il Çexiyanın əsas neft tədarükçüsü olub
    Azerbaijan becomes top oil supplier to Czech Republic

