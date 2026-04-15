Азербайджан в 2025 году стал главным поставщиком нефти в Чехию

Азербайджан по итогам 2025 года являлся основным поставщиком нефти в Чехию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на чешское издание České noviny.

Доля азербайджанской нефти в общем объеме импорта Чехии превысила 42%.

В 2025 году Чехия импортировала из Азербайджана 2,9 млн тонн нефти, что на 10% больше по сравнению с годом ранее. При этом отмечается, что Азербайджан в последние годы наращивал удельный вес в поставках нефти в Чехию.

По данным издания, в 2025 году Чехия импортировала свыше 6,85 млн тонн нефти, что на 5,5% больше, чем в 2024 году.

Доля российской нефти в 2025 году снизилась до 7,7%. Чехия в прошлом году увеличила импорт нефти из Норвегии, Казахстана и Саудовской Аравии. Согласно изданию, рост закупок из этих стран связан с увеличением пропускной способности нефтепровода TAL (Трансальпийский нефтепровод) и проблем с поставками на нефтепроводе "Дружба".