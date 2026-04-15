Azərbaycanda ilin ilk rübündə 5 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub
Sosial müdafiə
- 15 aprel, 2026
- 12:58
Azərbaycanda bu ilin yanvar-mart ayları ərzində 11,5 min şəxsə əlillik təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, onlardan 5,3 min şəxsə ilkin, 6,2 min şəxsə isə təkrar əlillik təyinatı aparılıb.
Son xəbərlər
