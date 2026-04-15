İranın Qərbi Azərbaycan vilayətində 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 15 aprel, 2026
- 13:14
İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin Piranşəhr rayonunda 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFAD (Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, zəlzələnin qeydə alındığı yer Şəmdinli (Hakkari) bölgəsindən 89.85 km məsafədədir.
Məlumata görə, yeraltı təkanın dərinliyi 10,23 km olub.
04:50
Avstraliyada iki neft emalı zavodundan birində yanğın baş veribDigər ölkələr
04:16
ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndiribDigər ölkələr
03:42
Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyibDigər ölkələr
03:15
ABŞ nüvə silahı istehsalını artırırDigər ölkələr
02:49
ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaqEnergetika
02:26
Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidirDigər ölkələr
01:50
Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışırRegion
01:30
Foto
"Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
01:25