    İranın Qərbi Azərbaycan vilayətində 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    15 aprel, 2026
    • 13:14
    İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin Piranşəhr rayonunda 4,2 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFAD (Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, zəlzələnin qeydə alındığı yer Şəmdinli (Hakkari) bölgəsindən 89.85 km məsafədədir.

    Məlumata görə, yeraltı təkanın dərinliyi 10,23 km olub.

    В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 4,2

    04:50

