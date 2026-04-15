В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 4,2
В регионе
- 15 апреля, 2026
- 13:26
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе Пираншехр иранской провинции Западный Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Эпицентр находился в 89,85 км от района Шемдинли (Хаккари). Очаг залегал на глубине 10,23 км.
