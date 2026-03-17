Дональд Трамп: Макрон скоро покинет свой пост

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон скоро покинет свой пост.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Овальном кабинете.

Таким образом Трамп прокомментировал недавние заявления Эмманюэля Макрона о том, что Франция не будет участвовать в операции по открытию Ормузского пролива до окончания боевых действий.