Дональд Трамп: Макрон скоро покинет свой пост
- 17 марта, 2026
- 20:28
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон скоро покинет свой пост.
Как передает Report, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Овальном кабинете.
Таким образом Трамп прокомментировал недавние заявления Эмманюэля Макрона о том, что Франция не будет участвовать в операции по открытию Ормузского пролива до окончания боевых действий.
