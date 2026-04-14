МВФ ухудшил прогнозы по инфляции в Азербайджане на ближайшие два года

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 6%, ее замедление до 5.1% в 2027 году.

Как сообщает Report со ссылкой на апрельский отчет "Перспективы мировой экономики" МВФ, по сравнению с февральскими оценками, прогноз инфляции на 2026 год повышен на 0,8 п.п., а на 2027 год - на 1,1 п.п.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6% против 2,2% в 2024 году.

По прогнозам Минэкономики Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2026 году составит 4,8%, а в 2027 году - 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (февраль 2026 года), годовая инфляция в текущем году составит 5,5%, а в 2027 году - 4%.

ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,1% в этом году. Всемирный банк в 2026 году ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3%, Азиатский банк развития - 5,7% в 2026 году и 4,9% в 2027 году.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 3%, Fitch Ratings - 4,6%.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует годовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 5%, в 2027 году - 5,5%.