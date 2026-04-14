İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    IMF yaxın iki il üçün Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını pisləşdirib

    Maliyyə
    14 aprel, 2026
    • 17:19
    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Azərbaycanda 2026-cı il üçün illik inflyasiyanın 6 % təşkil edəcəyini, 2027-ci ildə isə 5,1 %-ə qədər yavaşlayacağını proqnozlaşdırır.

    "Report" Fondun "Dünya iqtisadiyyatının perspektivləri" adlı aprel hesabatına istinadən xəbər verir ki, fevral qiymətləndirmələri ilə müqayisədə 2026-cı il üzrə inflyasiya proqnozu 0,8 faiz bəndi, 2027-ci il üzrə isə 1,1 faiz bəndi artırılıb.

    Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2024-cü ildəki 2,2 %-ə qarşı 2025-ci ildə 5,6 % təşkil edib.

    İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozlarına görə, ölkədə orta illik inflyasiya 2026-cı ildə 4,8 %, 2027-ci ildə isə 4,5 % təşkil edəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının son proqnozlarına (fevral 2026-cı il) əsasən, cari ildə illik inflyasiya 5,5 %-ə, 2027-ci ildə isə 4 %-ə bərabər olacaq.

    BMT bu il Azərbaycanda inflyasiyanı 3,1 % səviyyəsində proqnozlaşdırır. Dünya Bankı 2026-cı ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanı 2,3 %, Asiya İnkişaf Bankı isə 2026-cı ildə 5,7 % və 2027-ci ildə 4,9 % səviyyəsində gözləyir.

    "Moody's" beynəlxalq reytinq agentliyi cari ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanı 3 %, "Fitch Ratings" isə 4,6 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    Niderlandın ən böyük bank qrupu "ING Group" Azərbaycanda illik inflyasiyanı 2026-cı ildə 5 %, 2027-ci ildə isə 5,5 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu Orta illik inflyasiya Makroiqtisadi proqnozlar
    МВФ ухудшил прогнозы по инфляции в Азербайджане на ближайшие два года
    IMF lowers Azerbaijan inflation outlook for next two years

    Son xəbərlər

    Digər ölkələr
    Energetika
    Futbol
    Xarici siyasət
    Futbol
    Digər ölkələr
    Futbol
    Biznes
    Region
    Bütün Xəbər Lenti