ЦБА: События вокруг Ирана не повлияют на финансовый сектор Азербайджана
- 14 апреля, 2026
- 16:58
Влияния событий вокруг Ирана на финансовый сектор Азербайджана не ожидается.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде.
По его словам, доля экспорта и импорта с Ираном в общем объеме внешней торговли страны незначительна:
"Наш финансовый сектор также не сильно интегрирован с Ираном. Мы не считаем, что на данном этапе это окажет какое-либо влияние на сектор. Но мы внимательно следим за процессами, и если произойдут какие-либо изменения, мы скорректируем наши прогнозы. Процессы на Ближнем Востоке привели к росту цен на нефть на мировом рынке, что означает увеличение валютных резервов Азербайджана и платежного баланса. С другой стороны, рост цен на нефть ведет к ускорению инфляции в ряде стран - наших торговых партнерах, импортирующих нефть, и, как следствие, к импорту инфляции в наш регион. За этим процессом мы также внимательно следим. Мы детализируем прогнозы инфляции и обнародуем их в мае", - отметил он.