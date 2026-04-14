ЦБА: События вокруг Ирана не повлияют на финансовый сектор Азербайджана

Влияния событий вокруг Ирана на финансовый сектор Азербайджана не ожидается.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде.

По его словам, доля экспорта и импорта с Ираном в общем объеме внешней торговли страны незначительна:

"Наш финансовый сектор также не сильно интегрирован с Ираном. Мы не считаем, что на данном этапе это окажет какое-либо влияние на сектор. Но мы внимательно следим за процессами, и если произойдут какие-либо изменения, мы скорректируем наши прогнозы. Процессы на Ближнем Востоке привели к росту цен на нефть на мировом рынке, что означает увеличение валютных резервов Азербайджана и платежного баланса. С другой стороны, рост цен на нефть ведет к ускорению инфляции в ряде стран - наших торговых партнерах, импортирующих нефть, и, как следствие, к импорту инфляции в наш регион. За этим процессом мы также внимательно следим. Мы детализируем прогнозы инфляции и обнародуем их в мае", - отметил он.