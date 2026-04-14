    ЦБА: События вокруг Ирана не повлияют на финансовый сектор Азербайджана

    • 14 апреля, 2026
    • 16:58
    Влияния событий вокруг Ирана на финансовый сектор Азербайджана не ожидается.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде.

    По его словам, доля экспорта и импорта с Ираном в общем объеме внешней торговли страны незначительна:

    "Наш финансовый сектор также не сильно интегрирован с Ираном. Мы не считаем, что на данном этапе это окажет какое-либо влияние на сектор. Но мы внимательно следим за процессами, и если произойдут какие-либо изменения, мы скорректируем наши прогнозы. Процессы на Ближнем Востоке привели к росту цен на нефть на мировом рынке, что означает увеличение валютных резервов Азербайджана и платежного баланса. С другой стороны, рост цен на нефть ведет к ускорению инфляции в ряде стран - наших торговых партнерах, импортирующих нефть, и, как следствие, к импорту инфляции в наш регион. За этим процессом мы также внимательно следим. Мы детализируем прогнозы инфляции и обнародуем их в мае", - отметил он.

    Финансовый сектор Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде
    AMB: İranın ətrafında baş verənlərin maliyyə sektoruna təsiri gözlənilmir

