МВФ существенно улучшил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2026 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана составит 9,7% ВВП, а в 2027 году - 5,4%

Как сообщает Report со ссылкой на апрельский отчет "Перспективы мировой экономики" МВФ, по сравнению с февральскими оценками, прогноз на 2026 год был повышен на 7,6 п.п., а на 2027 год - на 5 п.п.

При этом МВФ не уточняет причины, по которым существенно улучшены прогнозы по счету текущих операций.

Напомним, что по данным Центробанка Азербайджана, в 2025 году профицит СТО страны составил 4,6% ВВП.

Центральный банк Азербайджана прогнозирует профицит СТО платежного баланса на уровне 3 млрд долларов ежегодно в текущем и следующем годах.

Азиатский банк развития профицит СТО Азербайджана в 2026 году прогнозирует на уровне 5,3% ВВП с последующим снижением до 3,5% в 2027 году.

Ведущая банковская группа Нидерландов ING Group оценивает профицит СТО платежного баланса Азербайджана в 2026 году на уровне 6,5% ВВП, а в 2027 году - 1,7% ВВП.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует профицит текущего счета в 2026 году в размере 5% ВВП, а на следующий год - 5,2% ВВП.