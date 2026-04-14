МВФ: Экономика Азербайджан в 2026-2027гг вырастет в среднем на 2,35% в год

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026 году на 2,2%, а в 2027 году - на 2,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на апрельский отчет "Перспективы мировой экономики" МВФ, по сравнению с февральскими оценками, прогноз на 2026 год улучшен на 0,1 п.п., в то время как прогноз на 2027 год остался без изменений.

Таким образом, среднегодовой рост экономики страны в ближайшие два года по оценкам фонда составит 2,35%.

МВФ на Ближнем Востоке и в Центральной Азии прогнозируется замедление темпов роста с 3,6% в 2025 году до 1,9% в 2026 году с последующим восстановлением до 4,6% в 2027 году, поскольку регион испытывает наиболее прямое воздействие конфликта (между США и Израилем с Ираном - ред.) и ожидает последующего подъема.

В свою очередь, в субрегионе Кавказ и Центральная Азия ожидается рост в 2026 году на 4,8%, а в 2027 году - 4,5%.

"Для экспортеров сырьевых товаров, непосредственно затронутых конфликтом, сокращение производства и экспорта влечет за собой серьезный пересмотр прогнозов роста ВВП на 2026 год в сторону понижения. Это зависит от степени ущерба, нанесенного энергетической и транспортной инфраструктуре, а также от зависимости от Ормузского пролива и наличия альтернативных экспортных маршрутов", - говорится в отчете.

МВФ отмечает сохранение положительного импульса в субрегионе Кавказа и Центральной Азии: "Совокупный прогноз роста для этой группы стран на 2026–2027 годы повышен в общей сложности на 0,3 п.п.".

Согласно прогнозам, в 2028-2031 годах мировая экономика будет расти в среднем на 3,1% в год. Эти показатели остаются стабильно вялыми по сравнению со средним историческим значением допандемийного периода (2000–2019 гг.), когда среднегодовой рост был на уровне 3,7%. Такая динамика в первую очередь отражает замедление темпов роста в Китае. Однако ожидается, что среднегодовой рост также замедлится и в ряде других крупных экономик: в странах Азии, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, в странах Африки к югу от Сахары, в Северной Америке и Европе.

Согласно февральским прогнозам фонда, в 2028-2031 годах экономика Азербайджана будет расти в среднем на 2,5% в год.

Напомним, что Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2026 году на уровне 2,9%, в 2027 году - 3,3%, а Центральный банк ожидает рост экономики страны на уровне 2,4% в текущем году и 2,9% в следующем году.

Оценки международных рейтинговых агентств различаются: S&P Global ожидает рост в 2026 году на уровне 2%, Fitch Ratings - 2,5%, Moody`s - 2,5%. Азиатский банк развития ожидает увеличения ВВП Азербайджана в 2026 году на 2%, а в 2027 году - на 1,8%.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 2,5% в 2026 году и на 3% в 2027 году, а Европейский банк реконструкции и развития в 2026 году - 2% и 2,5% соответственно.

По прогнозам Всемирного банка, темпы роста ВВП Азербайджана в 2026 году составят 2%, в 2027 году - 1,8%.

По оценкам ООН, экономический рост Азербайджана в 2026 году составит 2,7%, в 2027 году - 2,6%.

Отметим, что в 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%.