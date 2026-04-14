Два самолета Су-25 ВВС Азербайджана выполнили задачи на учениях в Турции

Международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2026" ("Анатолийский Феникс - 2026"), проходящие в турецком городе Конья, продолжаются.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, помимо Азербайджана и Турции в учениях участвуют США, Польша и Словакия. Всего задействованы 529 военнослужащих и 21 воздушное судно.

Азербайджан представлен двумя штурмовиками Су-25 Военно-воздушных сил.

В ходе сегодняшнего этапа учений азербайджанские пилоты обеспечивали воздушное прикрытие и огневую поддержку, способствуя выполнению поставленных задач.

Отметим, что учения продлятся до 17 апреля.