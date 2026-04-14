Два самолета Су-25 ВВС Азербайджана выполнили задачи на учениях в Турции
Армия
- 14 апреля, 2026
- 16:47
Международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2026" ("Анатолийский Феникс - 2026"), проходящие в турецком городе Конья, продолжаются.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, помимо Азербайджана и Турции в учениях участвуют США, Польша и Словакия. Всего задействованы 529 военнослужащих и 21 воздушное судно.
Азербайджан представлен двумя штурмовиками Су-25 Военно-воздушных сил.
В ходе сегодняшнего этапа учений азербайджанские пилоты обеспечивали воздушное прикрытие и огневую поддержку, способствуя выполнению поставленных задач.
Отметим, что учения продлятся до 17 апреля.
Последние новости
17:09
ЦБА: Граждане должны брать кредиты по возможностямФинансы
17:08
МВФ существенно улучшил прогноз профицита счета текущих операций АзербайджанаФинансы
17:04
МВФ ухудшил прогнозы по инфляции в Азербайджане на ближайшие два годаФинансы
17:03
Видео
В Каспийском море вблизи Нефтяных Камней утонул рыбакПроисшествия
17:00
МВФ: Экономика Азербайджан в 2026-2027гг вырастет в среднем на 2,35% в годФинансы
16:58
ЦБА: События вокруг Ирана не повлияют на финансовый сектор АзербайджанаФинансы
16:56
Рейчел Ривз: США вступили в конфликт с Ираном без четкого плана действийДругие страны
16:54
Фото
Сель на реке Агстафачай затруднил сообщение между селами и районным центромЭкология
16:47
Видео