Azərbaycanın iki "Su-25" hərbi təyyarəsi Türkiyədəki təlimdə tapşırıqlar icra edib
Hərbi
- 14 aprel, 2026
- 16:35
Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən "Anatolian Phoenix - 2026" ("Anadolu Ankası - 2026") beynəlxalq axtarış-xilasetmə təlimi uğurla davam edir.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, təlimdə Azərbaycan və Türkiyə ilə yanaşı ABŞ, Polşa və Slovakiya da iştirak edir. Təlimdə 529 nəfər şəxsi heyət, 21 hava gəmisi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus iki ədəd "Su-25" hərbi təyyarəsi də təlimdə iştirak edir. Bugünki təlim günündə azərbaycanlı pilotlar qruplara havadan mühafizə və atəş dəstəyi göstərərək tapşırıqların effektiv icrasına köməklik göstəriblər.
Qeyd edək ki, beynəlxalq təlim aprelin 17-dək davam edəcək.
Son xəbərlər
17:08
Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"Futbol
17:08
Foto
Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşübİqtisadiyyat
17:07
Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıbDigər ölkələr
17:04
Marketlərdən lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbHadisə
17:01
Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"Energetika
16:50
Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaqDigər ölkələr
16:47
Foto
Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edibFərdi
16:47
Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunubDigər
16:47