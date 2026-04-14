    Azərbaycanın iki "Su-25" hərbi təyyarəsi Türkiyədəki təlimdə tapşırıqlar icra edib

    Hərbi
    • 14 aprel, 2026
    • 16:35
    Azərbaycanın iki Su-25 hərbi təyyarəsi Türkiyədəki təlimdə tapşırıqlar icra edib

    Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən "Anatolian Phoenix - 2026" ("Anadolu Ankası - 2026") beynəlxalq axtarış-xilasetmə təlimi uğurla davam edir.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, təlimdə Azərbaycan və Türkiyə ilə yanaşı ABŞ, Polşa və Slovakiya da iştirak edir. Təlimdə 529 nəfər şəxsi heyət, 21 hava gəmisi fəaliyyət göstərir.

    Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus iki ədəd "Su-25" hərbi təyyarəsi də təlimdə iştirak edir. Bugünki təlim günündə azərbaycanlı pilotlar qruplara havadan mühafizə və atəş dəstəyi göstərərək tapşırıqların effektiv icrasına köməklik göstəriblər.

    Qeyd edək ki, beynəlxalq təlim aprelin 17-dək davam edəcək.

    Два самолета Су-25 ВВС Азербайджана выполнили задачи на учениях в Турции

    Son xəbərlər

    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08
    Foto

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotoreya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    16:47

    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    Digər
    16:47

    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti