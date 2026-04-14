В Каспийском море вблизи Нефтяных Камней утонул рыбак
Происшествия
- 14 апреля, 2026
- 17:03
Вблизи Нефтяных Камней в Каспийском море утонул рыбак. Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Согласно информации, на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что в акватории вблизи Нефтяных Камней рыбак утонул в море. В связи с инцидентом были незамедлительно уведомлены соответствующие службы, включая суда, находящиеся в акватории Каспийского моря. На данный момент с привлечением вертолета Авиационного отряда МЧС, а также спасателей Службы спасения особого риска продолжаются поисковые мероприятия по обнаружению предположительно утонувшего в море Османова Рагима Рамиз оглу.
В Каспийском море вблизи Нефтяных Камней утонул рыбак
Последние новости
