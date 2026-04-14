Сель на реке Агстафачай затруднил сообщение между селами и районным центром
Экология
- 14 апреля, 2026
- 16:54
В Агстафачае сошел сель.
Как сообщает западное бюро Report, на дороге, соединяющей села Молла Джафарли, Хылхына, Пирли, Кёлайыр и другие с районным центром, возникли трудности с передвижением.
Связь с центром района осложнилась, путь увеличился на несколько километров. В настоящее время жители пользуются альтернативными маршрутами.
В западных регионах сохраняется дождливая погода.
