    Сель на реке Агстафачай затруднил сообщение между селами и районным центром

    14 апреля, 2026
    В Агстафачае сошел сель.

    Как сообщает западное бюро Report, на дороге, соединяющей села Молла Джафарли, Хылхына, Пирли, Кёлайыр и другие с районным центром, возникли трудности с передвижением.

    Связь с центром района осложнилась, путь увеличился на несколько километров. В настоящее время жители пользуются альтернативными маршрутами.

    В западных регионах сохраняется дождливая погода.

    Ağstafa çayından sel keçib, rayon mərkəzi ilə əlaqə çətinləşib

