Сель на реке Агстафачай затруднил сообщение между селами и районным центром

В Агстафачае сошел сель.

Как сообщает западное бюро Report, на дороге, соединяющей села Молла Джафарли, Хылхына, Пирли, Кёлайыр и другие с районным центром, возникли трудности с передвижением.

Связь с центром района осложнилась, путь увеличился на несколько километров. В настоящее время жители пользуются альтернативными маршрутами.

В западных регионах сохраняется дождливая погода.