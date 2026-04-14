    Другие страны
    • 14 апреля, 2026
    • 16:56
    Рейчел Ривз: США вступили в конфликт с Ираном без четкого плана действий

    Глава Минфина Великобритании Рейчел Ривз заявила, что Лондон разочарован политикой американского президента Дональда Трампа по отношению к Ирану.

    Как передает Report, об этом она заявила в интервью газете Daily Mail.

    "Это война, которую мы не начинали и не хотели. Я испытываю сильное разочарование из-за того, что США вступили в этот конфликт без четкого плана его завершения, и без ясного понимания своих целей", - сказала она.

    Министр финансов подчеркнула, что несмотря на то что Лондон не поддерживает власти Ирана, вступать в конфликт неподготовленным являлось ошибкой.

    "Очевидно, никто здравомыслящий не поддерживает иранский режим, но начинать конфликт без четких целей и понимания, как из него выйти, - это ошибка. И ее последствия ощущают не только семьи в Великобритании, но и в США и по всему миру", - подчеркнула она.

    По словам Ривз, результатом этих действий стала блокировка Ормузского пролива.

    Она напомнила, что Великобритания организует совместную конференцию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить способы решения этой проблемы.

    По словам министра, Великобритания не поддерживает блокаду пролива со стороны США.

    "Мы считаем, что это неверный подход. С самого начала конфликта мы призывали к деэскалации", - подчеркнула Ривз.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив Рейчел Ривз Великобритания

