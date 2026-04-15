Bakıda 2 yaşlı körpə boğazında qida qalması səbəbindən ölüb
Hadisə
- 15 aprel, 2026
- 13:12
Bakıda 2 yaşlı körpə boğazında qida qalması nəticəsində ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, aprelin 13-ü saat 22 radələrində 2024-cü il təvəllüdlü Bünyamin Əliyev boğazında qida qalması nəticəsində vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
04:16
ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndiribDigər ölkələr
03:42
Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyibDigər ölkələr
03:15
ABŞ nüvə silahı istehsalını artırırDigər ölkələr
02:49
ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaqEnergetika
02:26
Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidirDigər ölkələr
01:50
Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışırRegion
01:30
Foto
"Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
01:25
Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıbEnergetika
01:02
Foto