"Beşiktaş"ın futbolçusu Kartal Kayra Yılmaz əməliyyat olunub
- 15 aprel, 2026
- 15:11
Türkiyə Superliqası təmsilçisi "Beşiktaş"ın futbolçusu Kartal Kayra Yılmaz əməliyyat olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.
25 yaşlı yarımmüdafiəçi sağ ayaq biləyindən cərrahi müdaxiləyə ehtiyac duyub.
Xatırladaq ki, "Beşiktaş"ın yetirməsi olan Kartal Kayra Yılmaz 2019-cu ildə əsas komandaya cəlb edilib.
04:16
ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndiribDigər ölkələr
03:42
Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyibDigər ölkələr
03:15
ABŞ nüvə silahı istehsalını artırırDigər ölkələr
02:49
ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaqEnergetika
02:26
Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidirDigər ölkələr
01:50
Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışırRegion
01:30
Foto
"Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
01:25
Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıbEnergetika
01:02
Foto