Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə müharibənin fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilər
Region
- 17 mart, 2026
- 19:48
Türkiyə ilə Kanada ABŞ və İsrailin İrana hücumları ilə başlayan müharibə, Fars körfəzi və Hörmüz boğazındakı gərginlikdən narahatdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan kanadalı həmkarı Anita Anand ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
"Regional təhlükəsizlik üçün təhdid yaranıb və bu, bölgə ölkələri arasındakı münasibətlərə də təsirsiz ötüşməyəcək",- H. Fidan bildirib və əlavə edib ki, savaşın fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilər:
"Türkiyə olaraq müharibənin ilk günündən (28 fevral – red.) tərəflər arasında dialoq yaratmağa çalışırıq".
#Canlı📡— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 17, 2026
Bakanımız @HakanFidan’ın Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Ortak Basın Toplantısı
📍Ankara https://t.co/5Px4kthF8q
20:03
Şuşada İlaxır çərşənbənin tonqalı qalanıbDaxili siyasət
19:55
Türkiyə XİN: Rusiya-Ukrayna danışıqlarının növbəti raunduna ev sahibliyi etməyə hazırıqRegion
19:48
Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə müharibənin fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilərRegion
19:44
İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 900 nəfəri ötübDigər ölkələr
19:40
Tramp: NATO ölkələri İrana qarşı apardığımız əməliyyatda iştirakdan imtina edibDigər ölkələr
19:39
Zelenski: Ukraynanı neftin nəqlinə qəsdən mane olmaqda günahlandırmaq əsassızdırDigər ölkələr
19:37
Azərbaycan cüdo millisi Tbilisidə keçiriləcək Böyük Dəbilqə turnirində iştirak edəcəkİdman
19:28
SEPAH İsrail və ABŞ-nin 5 ölkədəki bazalarına raket hücumu həyata keçiribDigər ölkələr
19:26