    Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə müharibənin fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilər

    Türkiyə ilə Kanada ABŞ və İsrailin İrana hücumları ilə başlayan müharibə, Fars körfəzi və Hörmüz boğazındakı gərginlikdən narahatdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan kanadalı həmkarı Anita Anand ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    "Regional təhlükəsizlik üçün təhdid yaranıb və bu, bölgə ölkələri arasındakı münasibətlərə də təsirsiz ötüşməyəcək",- H. Fidan bildirib və əlavə edib ki, savaşın fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilər:

    "Türkiyə olaraq müharibənin ilk günündən (28 fevral – red.) tərəflər arasında dialoq yaratmağa çalışırıq".

    Фидан: Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут подорвать международный порядок
    Turkish, Canadian FMs discuss Iran war

