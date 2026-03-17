Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Фидан: Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут подорвать международный порядок

    В регионе
    • 17 марта, 2026
    • 20:06
    Фидан: Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут подорвать международный порядок

    Турция и Канада обеспокоены конфликтом вокруг Ирана, а также растущей напряженностью в Персидском заливе и Ормузском проливе.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Анитой Ананд.

    "Возникла угроза региональной безопасности, и это неизбежно отразится на отношениях между странами региона", - заявил Фидан, добавив, что последствия конфликта могут подорвать международный порядок.

    "Турция с первого дня эскалации (28 февраля - ред.) старается наладить диалог между сторонами", - добавил глава МИД.

    Хакан Фидан Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Анита Ананд
    Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə müharibənin fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilər
    Turkish, Canadian FMs discuss Iran war
