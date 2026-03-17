Фидан: Последствия конфликта на Ближнем Востоке могут подорвать международный порядок

Турция и Канада обеспокоены конфликтом вокруг Ирана, а также растущей напряженностью в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Анитой Ананд.

"Возникла угроза региональной безопасности, и это неизбежно отразится на отношениях между странами региона", - заявил Фидан, добавив, что последствия конфликта могут подорвать международный порядок.

"Турция с первого дня эскалации (28 февраля - ред.) старается наладить диалог между сторонами", - добавил глава МИД.