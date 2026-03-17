    Mingəçevirin bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq

    Energetika
    • 17 mart, 2026
    • 20:27
    Martın 18-də Mingəçevir Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/6 kV-luq "Şəhər" yarımstansiyasından çıxan 6 kV-luq 15 saylı "Bağlar" hava xəttində təmir və yenidənqurma işləri aparılacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, köhnə dayaqlar yeni metal dayaqlarla əvəz olunacaq, sözügedən xətdən qidalanan Transformator Məntəqələri (TM) və Komplekt Transformator Məntəqələrində (KTM) təmir işləri həyata keçiriləcək.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 14:00-dək Mingəçevir şəhəri Günəşli bağ massivində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazi daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    elektrik kəsintisi Azərişıq ASC

    Son xəbərlər

    20:27

    Mingəçevirin bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq

    Energetika
    20:23

    Anand: Kanada nüvə sahəsindəki təcrübəsini Türkiyə ilə bölüşəcək

    Region
    20:13

    Kanada XİN: İran Fars körfəzi ölkələri və Türkiyəyə hücumları dayandırmalıdır

    Region
    20:13

    III Çarlz Zelenskini Bukinqem sarayında qəbul edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:09

    İsrail aviasiyası Tehranda "Bəsic" bölmələrinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    20:03

    Şuşa şəhərində İlaxır çərşənbə qeyd olunub

    Daxili siyasət
    19:55

    Türkiyə XİN: Rusiya-Ukrayna danışıqlarının növbəti raunduna ev sahibliyi etməyə hazırıq

    Region
    19:48

    Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə müharibənin fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilər

    Region
    19:44

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 900 nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti