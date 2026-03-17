Türkiyə XİN: Rusiya-Ukrayna danışıqlarının növbəti raunduna ev sahibliyi etməyə hazırıq
Region
- 17 mart, 2026
- 19:55
ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün sülh prosesinə təsir etməməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan kanadalı həmkarı Anita Anand ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
"Müzakirələrin növbəti raundu üçün Türkiyə ev sahibliyi etməyə hazırdır",- H. Fidan bildirib və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla bu gün keçirilən telefon danışığını xatırladıb:
"Söhbət zamanı Moskva ilə Kiyev arasında sülhün əldə olunması istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb".
Son xəbərlər
