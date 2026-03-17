МИД Турции: Мы готовы принять следующий раунд переговоров РФ и Украины

Война США и Израиля против Ирана не должна влиять на процесс по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с канадским коллегой Анитой Ананд.

"Турция готова принять следующий раунд переговоров", - заявил он.

Глава МИД Турции напомнил о состоявшемся сегодня телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым:

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями в направлении достижения мира между Москвой и Киевом".