МИД Турции: Мы готовы принять следующий раунд переговоров РФ и Украины
В регионе
- 17 марта, 2026
- 20:21
Война США и Израиля против Ирана не должна влиять на процесс по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с канадским коллегой Анитой Ананд.
"Турция готова принять следующий раунд переговоров", - заявил он.
Глава МИД Турции напомнил о состоявшемся сегодня телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым:
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями в направлении достижения мира между Москвой и Киевом".
Последние новости
