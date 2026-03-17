    Футбол
    • 17 марта, 2026
    • 18:32
    Милан намерен продать футболиста Леау

    Итальянский "Милан" готов расстаться с португальским футболистом Рафаэлом Леау из-за его поведения после замены в матче чемпионата страны с "Лацио" (0:1).

    Как передает Report, об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

    Леау был заменен на 66-й минуте встречи, после чего игрок выразил недовольство решением главного тренера Массимилиано Аллегри. Португальца попытался успокоить вратарь "Милана" Майк Меньян, однако форвард оттолкнул голкипера.

    Отмечается, что в контракте 26-летнего нападающего прописаны отступные в размере €170 млн. Однако клуб готов отпустить игрока за €80 млн.

    Леау выступает за "Милан" с 2019 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22. Всего за клуб нападающий провел 284 матча и забил 80 голов.

    Рафаэл Леау Нападающий "Милана"
    "Milan" Rafael Leaunu satmağa hazırdır
    18:59

    В Агдаме организована новрузская ярмарка

    Внутренняя политика
    18:43

    Главы МИД Армении и Омана обсудили расширение сотрудничества и эскалацию в регионе

    Другие страны
    18:38

    Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

    Другие страны
    18:32

    "Милан" намерен продать футболиста Леау

    Футбол
    18:18

    Джозеф Кент подал в отставку на фоне войны США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    18:17

    Экс-глава Госагентства автодорог Нахчывана обвиняется в присвоении 5,5 млн манатов

    Происшествия
    18:15
    Фото

    Казахстан и ЕС усиливают энергетическое партнерство

    Энергетика
    18:04

    Опубликован список топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

    Энергетика
    17:49
    Фото

    В Тбилиси прошло мероприятие по случаю праздника Новруз

    В регионе
    Лента новостей