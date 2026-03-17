"Милан" намерен продать футболиста Леау

Итальянский "Милан" готов расстаться с португальским футболистом Рафаэлом Леау из-за его поведения после замены в матче чемпионата страны с "Лацио" (0:1).

Как передает Report, об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Леау был заменен на 66-й минуте встречи, после чего игрок выразил недовольство решением главного тренера Массимилиано Аллегри. Португальца попытался успокоить вратарь "Милана" Майк Меньян, однако форвард оттолкнул голкипера.

Отмечается, что в контракте 26-летнего нападающего прописаны отступные в размере €170 млн. Однако клуб готов отпустить игрока за €80 млн.

Леау выступает за "Милан" с 2019 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22. Всего за клуб нападающий провел 284 матча и забил 80 голов.