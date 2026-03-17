Опубликован список топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

В январе-феврале 2026 года из Азербайджана в более чем 10 стран было экспортировано 3 млн 600 тыс. 307,4 тонны нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В тройку стран-лидеров по импорту нефти из Азербайджана за отчетный период вошли Италия, Румыния и Португалия.

За два месяца 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 2 427 850 тонн сырой нефти на сумму 1 млрд 142 млн 38 тыс. долларов США, в Румынию - 286 281 тонну на сумму 140 млн 707 тыс. долларов, в Португалию - 223 549 тонн на сумму 112 млн 358 долларов.

В приведенной ниже таблице представлен список топ-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-феврале:

№ Страна Объем (тонн) В сравнении с январем-февралем 2025 года Статистическая стоимость (тыс. долларов США) В сравнении с январем-февралем 2025 года 1 Италия 2 427 849,63 +0,5 % 1 142 037,8 -16,4 % 2 Румыния 286 280,92 -0,01 % 140 706,79 -14,2 % 3 Португалия 223 549,41 +3,5 % 112 357,89 +3 % 4 Чехия 169 841,63 -58,6 % 83 922,49 -62,5 % 5 Германия 154 729,96 -69,1 % 65 258,73 -76,4 % 6 Хорватия 86 166,17 -74,5 % 40 819,95 -78,3 % 7 Болгария 78 494,85 -* 37 415,05 -* 8 Тунис 61 269,98 -* 29 498,76 -* 9 Турция 47 080,05 +3,2 dəfə 22 103,54 +3 dəfə 10 Индонезия 38 554,41 -* 17 866,2 -* Другие 26 490,38 x 12 421,23 x Итого 3 600 307,38 -24,65 1 704 408,42 -36,2

-* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.