Опубликован список топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти
- 17 марта, 2026
- 18:04
В январе-феврале 2026 года из Азербайджана в более чем 10 стран было экспортировано 3 млн 600 тыс. 307,4 тонны нефти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.
В тройку стран-лидеров по импорту нефти из Азербайджана за отчетный период вошли Италия, Румыния и Португалия.
За два месяца 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 2 427 850 тонн сырой нефти на сумму 1 млрд 142 млн 38 тыс. долларов США, в Румынию - 286 281 тонну на сумму 140 млн 707 тыс. долларов, в Португалию - 223 549 тонн на сумму 112 млн 358 долларов.
В приведенной ниже таблице представлен список топ-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-феврале:
|
№
|
Страна
|
Объем (тонн)
|
В сравнении с январем-февралем 2025 года
|
Статистическая стоимость (тыс. долларов США)
|
В сравнении с январем-февралем 2025 года
|
1
|
Италия
|
2 427 849,63
|
+0,5 %
|
1 142 037,8
|
-16,4 %
|
2
|
Румыния
|
286 280,92
|
-0,01 %
|
140 706,79
|
-14,2 %
|
3
|
Португалия
|
223 549,41
|
+3,5 %
|
112 357,89
|
+3 %
|
4
|
Чехия
|
169 841,63
|
-58,6 %
|
83 922,49
|
-62,5 %
|
5
|
Германия
|
154 729,96
|
-69,1 %
|
65 258,73
|
-76,4 %
|
6
|
Хорватия
|
86 166,17
|
-74,5 %
|
40 819,95
|
-78,3 %
|
7
|
Болгария
|
78 494,85
|
-*
|
37 415,05
|
-*
|
8
|
Тунис
|
61 269,98
|
-*
|
29 498,76
|
-*
|
9
|
Турция
|
47 080,05
|
+3,2 dəfə
|
22 103,54
|
+3 dəfə
|
10
|
Индонезия
|
38 554,41
|
-*
|
17 866,2
|
-*
|
Другие
|
26 490,38
|
x
|
12 421,23
|
x
|
Итого
|
3 600 307,38
|
-24,65
|
1 704 408,42
|
-36,2
-* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.