Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Опубликован список топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

    Энергетика
    • 17 марта, 2026
    • 18:04
    Опубликован список топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

    В январе-феврале 2026 года из Азербайджана в более чем 10 стран было экспортировано 3 млн 600 тыс. 307,4 тонны нефти.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

    В тройку стран-лидеров по импорту нефти из Азербайджана за отчетный период вошли Италия, Румыния и Португалия.

    За два месяца 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 2 427 850 тонн сырой нефти на сумму 1 млрд 142 млн 38 тыс. долларов США, в Румынию - 286 281 тонну на сумму 140 млн 707 тыс. долларов, в Португалию - 223 549 тонн на сумму 112 млн 358 долларов.

    В приведенной ниже таблице представлен список топ-10 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе-феврале:

    Страна

    Объем (тонн)

    В сравнении с январем-февралем 2025 года

    Статистическая стоимость (тыс. долларов США)

    В сравнении с январем-февралем 2025 года

    1

    Италия

    2 427 849,63

    +0,5 %

    1 142 037,8

    -16,4 %

    2

    Румыния

    286 280,92

    -0,01 %

    140 706,79

    -14,2 %

    3

    Португалия

    223 549,41

    +3,5 %

    112 357,89

    +3 %

    4

    Чехия

    169 841,63

    -58,6 %

    83 922,49

    -62,5 %

    5

    Германия

    154 729,96

    -69,1 %

    65 258,73

    -76,4 %

    6

    Хорватия

    86 166,17

    -74,5 %

    40 819,95

    -78,3 %

    7

    Болгария

    78 494,85

    -*

    37 415,05

    -*

    8

    Тунис

    61 269,98

    -*

    29 498,76

    -*

    9

    Турция

    47 080,05

    +3,2 dəfə

    22 103,54

    +3 dəfə

    10

    Индонезия

    38 554,41

    -*

    17 866,2

    -*

    Другие

    26 490,38

    x

    12 421,23

    x

    Итого

    3 600 307,38

    -24,65

    1 704 408,42

    -36,2

    -* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.

    Экспорт нефти страны-импортеры азербайджанская нефть
    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP 10 ölkə
    Ты - Король

