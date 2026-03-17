Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP 10 ölkə
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP 10 ölkə

    Energetika
    • 17 mart, 2026
    • 17:56
    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP 10 ölkə

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycandan 10-dan artıq ölkəyə 3 milyon 600 min 307,4 ton həcmində neft ixrac olunub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ilk 3 ölkəyə İtaliya, Rumıniya, Portuqaliya daxildir.

    2026-ci ilin iki ayında Azərbaycan İtaliyaya 1 milyard 142 milyon 38 min ABŞ dolları dəyərində 2 milyon 427 min 850 ton, Rumıniyaya 140 milyon 707 min ABŞ dolları dəyərində 286 min 281 ton, Portuqaliyaya 112 milyon 358 ABŞ dolları dəyərində 223 min 549 ton xam neft ixrac edib.

    Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın yanvar-fevral aylarında neft ixrac etdiyi TOP 10 ölkənin siyahısı göstərilib:

    Ölkələr

    Miqdar (ton)

    2025-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə nisbətən

    Statistik dəyər (min ABŞ dolları)

    2025-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə nisbətən

    1

    İtaliya

    2 427 849,63

    +0,5 %

    1 142 037,8

    -16,4 %

    2

    Rumıniya

    286 280,92

    -0,01 %

    140 706,79

    -14,2 %

    3

    Portuqaliya

    223 549,41

    +3,5 %

    112 357,89

    +3 %

    4

    Çexiya

    169 841,63

    -58,6 %

    83 922,49

    -62,5 %

    5

    Almaniya

    154 729,96

    -69,1 %

    65 258,73

    -76,4 %

    6

    Xorvatiya

    86 166,17

    -74,5 %

    40 819,95

    -78,3 %

    7

    Bolqarıstan

    78 494,85

    -*

    37 415,05

    -*

    8

    Tunis

    61 269,98

    -*

    29 498,76

    -*

    9

    Türkiyə

    47 080,05

    +3,2 dəfə

    22 103,54

    +3 dəfə

    10

    İndoneziya

    38 554,41

    -*

    17 866,2

    -*

    Digərləri

    26 490,38

    x

    12 421,23

    x

    Cəmi

    3 600 307,38

    -24,65

    1 704 408,42

    -36,2

    -* Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.

    Dövlət Gömrük Komitəsi Azeri Light Neft ixracı
    Опубликован список топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

    Son xəbərlər

    18:28

    Kaxa Abuladze: Azərbaycanlıları və bu bayramı qeyd edən bütün xalqları təbrik edirəm

    Xarici siyasət
    18:20

    "Milan" Rafael Leaunu satmağa hazırdır

    Futbol
    18:03

    Pinyo: Aİ Ukrayna üçün kreditin tezliklə blokdan çıxarılacağını gözləyir

    Digər ölkələr
    18:02
    Foto

    UEFA-nın "HatTrick" proqramı çərçivəsində Lənkəranda futzal turniri keçirilib

    Futbol
    17:56

    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP 10 ölkə

    Energetika
    17:53

    Ermənistanda məhkəmə yepiskop Mkrtıç Proşyanın ev dustaqlığını ləğv edib

    Region
    17:52

    Naxçıvan AYDA-nın sabiq sədri 5,5 milyon manat mənimsəmədə təqsirləndirilir

    Hadisə
    17:46
    Foto

    Media nümayəndələrinə əməyin mühafizəsinə dair təlim keçirilib

    Media
    17:43

    Donald Tusk: Hərbçilərimizi İrana göndərmək niyyətimiz yoxdur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti