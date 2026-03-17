Экс-глава Госагентства автодорог Нахчывана обвиняется в присвоении 5,5 млн манатов

    Бывший председатель Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана Бахруз Аскеров отверг обвинения в присвоении 5,5 млн манатов.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом он заявил в ходе процесса под председательством судьи Арзуяра Керимова в Суде по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики.

    В обвинительном акте указано, что Бахруз Аскеров в период с 1 июня 2018 года по 31 декабря 2023 года совместно с начальниками Дорожных ремонтно-эксплуатационных управлений Шарура, Джульфы, Шахбуза, Садарака, Ордубада, Кянгярли, Бабека и Нахчывана, а также по предварительному сговору с группой лиц нанесли государственному бюджету особо крупный ущерб. Бывший председатель, обвиняемый также в должностном подлоге, за годы работы присвоил более 5,5 млн манатов.

    Он не признал себя виновным по предъявленным статьям обвинения.

    Судебный процесс продолжится 10 апреля.

    Отметим, что в отношении Бахруза Аскерова выдвинуто обвинение по статьям 179.4 (Присвоение, совершенное с причинением особо крупного ущерба) и 313 (Должностной подлог) Уголовного кодекса, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

    Naxçıvan AYDA-nın sabiq sədri 5,5 milyon manat mənimsəmədə təqsirləndirilir
