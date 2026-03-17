Naxçıvan AYDA-nın sabiq sədri 5,5 milyon manat mənimsəmədə təqsirləndirilir
- 17 mart, 2026
- 17:52
"Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi" publik hüquqi şəxsin İdarə Heyətinin sabiq sədri Bəhruz Əsgərov 5,5 milyon manat mənimsəmədə özünü təqsirli bilmir.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Bəhruz Əsgərov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Arzuyar Kərimovun sədrliyi ilə prosesdə ittiham aktına münasibət bildirən zaman deyib.
İttiham aktında qeyd edilib ki, Bəhruz Əsgərov 1 iyun 2018-ci il - 31 dekabr 2023-cü ilədək olan müddət ərzində Şərur, Culfa, Şahbuz, Sədərək, Ordubad, Kəngərli, Babək və Naxçıvan Yol Təmir İstismar idarələrinin rəisləri, həmçinin, qabaqcadan bir qrup şəxslərlə əlbir olaraq dövlət büdcəsinə xüsusilə külli miqdarda ziyan vurublar. Vəzifə saxtakarlığında da ittiham olunan sabiq sədr çalışdığı illər ərzində 5,5 milyon manatdan çox vəsaiti mənimsəyib.
O, özünü ittiham olunan maddələr üzrə təqsirli hesab etməyib.
Məhkəmə prosesi aprelin 10-a təxirə salınıb.
Qeyd edək ki, Bəhruz Əsgərova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü (Mənimsəmə, xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə), 313-cü (Vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb, barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.