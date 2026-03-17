    Казахстан и ЕС усиливают энергетическое партнерство

    • 17 марта, 2026
    • 18:15
    Казахстан и ЕС усиливают энергетическое партнерство

    Казахстан и Европейский союз обсудили перспективы расширения сотрудничества в энергетической сфере, включая развитие возобновляемых источников энергии и реализацию транснациональных проектов.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики страны, соответствующие вопросы были рассмотрены на 9-м заседании подкомитета Казахстан–ЕС по энергетике, транспорту, окружающей среде и изменению климата.

    С казахстанской стороны заседание возглавил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, со стороны ЕС - глава отдела Центральной Азии в Европейской службе внешних связей Дитмар Крисслер.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетическом секторе. Особый акцент был сделан на развитии стратегического партнерства в области устойчивых цепочек поставок сырья, аккумуляторов и возобновляемого водорода.

    Отмечено, что Казахстан последовательно наращивает долю "зеленой" энергетики и планирует довести ее до 15% к 2030 году.

    Кроме того, были затронуты темы, касающиеся региональной взаимосвязанности энергетических систем, торговли электроэнергией в Центральной Азии, а также сотрудничества в области газовой инфраструктуры.

    В числе ключевых направлений - участие Казахстана в региональных энергетических проектах, включая строительство Камбаратинской ГЭС в рамках консорциума Узбекистан-Казахстан-Кыргызстан.

    По итогам заседания подтверждена готовность сторон продолжать активное взаимодействие и реализацию совместных проектов, что, как ожидается, придаст дополнительный импульс развитию энергетического сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

