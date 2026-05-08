Мерц намерен создать в ФРГ первую в мире термоядерную электростанцию

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на съезде торгово-промышленных палат Германии в четверг сообщил о планах возведения в стране первой в мире электростанции, работающей на основе термоядерного синтеза.

    Как передает Report, глава германского правительства отметил, что ФРГ будет нуждаться в наращивании объемов генерации электроэнергии для стабилизации и, по возможности, уменьшения энергетических тарифов.

    "Мы намерены построить в Германии первую в мире термоядерную электростанцию. На Ганноверской промышленной ярмарке две недели назад мы смогли убедиться в том, что это отнюдь не утопия, а вполне достижимая цель, и что Германия занимает одну из ведущих позиций в данном направлении научных исследований", - подчеркнул Мерц.

    По его словам, 13 мая федеральное правительство одобрит стратегию развития электростанций и "тем самым запустит конкурсные процедуры на сооружение в стране новых газовых ТЭС, призванных обеспечить базовую нагрузку энергосети".

    "Ради достижения этой задачи мы рассчитываем на новые газовые электростанции, которые станут дополнением к расширению возобновляемой энергетики, курс на развитие которой мы не подвергаем никакому сомнению", - заявил Мерц.

    Ядерная энергетика Фридрих Мерц Германия

