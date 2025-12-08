Гутерриш назначил нового заместителя своему спецпосланнику по Сирии

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 22:27
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил своему специальному представителю по Сирии нового заместителя.

    Как сообщает американское бюро Report, на эту должность назначен итальянский дипломат Клаудио Кордоне.

    Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 января следующего года. Генеральный секретарь заявил, что надеется на важную роль Кордоне в усилиях ООН по поддержке процесса политического перехода в Сирии.

    Кордоне имеет 40-летний опыт работы в сфере международных отношений и прав человека. С 2022 года он работает заместителем специального представителя по политическим вопросам и помощи в проведении выборов в Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), а также курирует деятельность ООН в отношении лиц, пропавших без вести во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.

    генсек ООН Антониу Гутерриш Сирия
    Quterreş Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsinə yeni müavin təyin edib
