Гутерриш назначил нового заместителя своему спецпосланнику по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил своему специальному представителю по Сирии нового заместителя.

Как сообщает американское бюро Report, на эту должность назначен итальянский дипломат Клаудио Кордоне.

Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 января следующего года. Генеральный секретарь заявил, что надеется на важную роль Кордоне в усилиях ООН по поддержке процесса политического перехода в Сирии.

Кордоне имеет 40-летний опыт работы в сфере международных отношений и прав человека. С 2022 года он работает заместителем специального представителя по политическим вопросам и помощи в проведении выборов в Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), а также курирует деятельность ООН в отношении лиц, пропавших без вести во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.