Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Нефтчи" в матче 14-го тура

"Сабах" обыграл "Нефтчи" в матче 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матч на "Банк Республика Арене" завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы забили Аким Зедадка (58) и Джой-Ленс Микелс (77).

Благодаря этой победе "Сабах" довел количество своих очков до 28 и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. "Нефтчи" остался на восьмом месте с 16 баллами.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" (3:0), в матче "Зиря" - "Карабах" победитель не определился - 1:1. Игра "Габала" - "Туран Товуз" была приостановлена на 24-й минуте из-за сильного тумана, впоследствии встречу отложили.