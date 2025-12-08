Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Нефтчи" в матче 14-го тура
Футбол
- 08 декабря, 2025
- 22:12
"Сабах" обыграл "Нефтчи" в матче 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, матч на "Банк Республика Арене" завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Голы забили Аким Зедадка (58) и Джой-Ленс Микелс (77).
Благодаря этой победе "Сабах" довел количество своих очков до 28 и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. "Нефтчи" остался на восьмом месте с 16 баллами.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Карван-Евлах" (3:0), в матче "Зиря" - "Карабах" победитель не определился - 1:1. Игра "Габала" - "Туран Товуз" была приостановлена на 24-й минуте из-за сильного тумана, впоследствии встречу отложили.
Последние новости
22:31
Луис Суарес не планирует продлевать контракт с "Интер Майами"Футбол
22:27
Гутерриш назначил нового заместителя своему спецпосланнику по СирииДругие страны
22:23
Фото
Президенты Азербайджана и Словакии посетили замок Девин в БратиславеВнешняя политика
22:15
В Японии из-за землетрясения пострадали семь человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:12
Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Нефтчи" в матче 14-го тураФутбол
22:11
Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в БакуKультурная политика
22:08
Фото
Между Турцией и Венгрией подписаны 16 соглашенийВ регионе
21:54
Фото
Обсуждено сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Фондом Хамдана бин Рашида Аль МактумаВнутренняя политика
21:51