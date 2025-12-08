Premyer Liqa: "Sabah" "Neftçi"yə qalib gəlib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 21:52
    Premyer Liqa: Sabah Neftçiyə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının XIV turunda "Sabah" "Neftçi"yə qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, "Bank Respublika Arena"da keçirilən oyunda ev sahibləri 2:0 hesablı qələbəyə seviniblər.

    Qolları Akim Zedadka (58) və Coy-Lens Mikels (77) vurublar.

    Bu qələbə ilə xallarının sayını 28-ə çatdıran "Sabah" turnir cədvəlində ikinci sıraya yüksəlib. "Neftçi" isə 16 xalla səkkizinci sırada qalıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Şamaxı" "Karvan-Yevlax"ı (3:0) məğlub edib, "Zirə" - "Qarabağ" görüşündə qalib müəyyənləşməyib - 1:1. "Qəbələ" – "Turan Tovuz" oyunu isə güclü duman səbəbindən 24-cü dəqiqədə yarımçıq dayandırılıb və təxirə salınıb.

    Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Нефтчи" в матче 14-го тура

