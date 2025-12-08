Premyer Liqa: "Sabah" "Neftçi"yə qalib gəlib
Futbol
- 08 dekabr, 2025
- 21:52
Misli Premyer Liqasının XIV turunda "Sabah" "Neftçi"yə qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, "Bank Respublika Arena"da keçirilən oyunda ev sahibləri 2:0 hesablı qələbəyə seviniblər.
Qolları Akim Zedadka (58) və Coy-Lens Mikels (77) vurublar.
Bu qələbə ilə xallarının sayını 28-ə çatdıran "Sabah" turnir cədvəlində ikinci sıraya yüksəlib. "Neftçi" isə 16 xalla səkkizinci sırada qalıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Şamaxı" "Karvan-Yevlax"ı (3:0) məğlub edib, "Zirə" - "Qarabağ" görüşündə qalib müəyyənləşməyib - 1:1. "Qəbələ" – "Turan Tovuz" oyunu isə güclü duman səbəbindən 24-cü dəqiqədə yarımçıq dayandırılıb və təxirə salınıb.
