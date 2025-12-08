Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президенты Азербайджана и Словакии посетили замок Девин в Братиславе

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 22:23
    Президенты Азербайджана и Словакии посетили замок Девин в Братиславе

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Словакии Петер Пеллегрини 8 декабря посетили замок Девин в Братиславе.

    Как сообщает из словацкой столицы корреспондент Report, главе нашего государства была предоставлена информация о старинном замке, расположенном на месте слияния рек Морава и Дунай.

    Было сообщено, что замок Девин, являющийся одним из символов Словакии, включен в список национальных культурных памятников этой страны. Название "Девин" впервые упоминается в письменных источниках в летописях 864 года. Замок сыграл важную роль в истории Великой Моравии, существовавшей в 822-907 годах. В XIII веке Девин был королевской и пограничной крепостью венгров. В 1809 году армия Наполеона заминировала и взорвала замок. В 1896 году здесь был воздвигнут памятник, символизирующий разрушение замка. Первые пещеры были обнаружены в горном массиве над остатками крепости после Первой мировой войны. Археологические исследования на этой территории ведутся в общей сложности с перерывами уже более века. На протяжении тысячелетий замок Девин был местом поселения древних людей, а также местом, где собирались торговцы и воины.

