Туроператорам представили туристический потенциал Карабаха и Восточного Зангезура

Для представителей 40 местных туристических компаний 6-7 декабря была организована ознакомительная поездка в города Ханкенди и Шуша.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, поездка была осуществлена по инициативе Бюро туризма Азербайджана, Комплекса отелей Ханкенди, Ассоциации туристических агентств Азербайджана, "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) и Государственного заповедника города Шуша с целью демонстрации туристического потенциала и существующих инфраструктурных возможностей освобожденных территорий.

Участники отправились в Карабахский регион на пассажирском поезде по недавно открытому железнодорожному маршруту Баку-Агдам-Баку.

В рамках поездки представители туристической индустрии детально ознакомились с гостиничными комплексами в Ханкенди и Шуше, а также с природным и культурным наследием этих городов.

Параллельно с 6 по 8 декабря Карабахское региональное туристическое управление Государственного агентства по туризму провело расширенный информационный тур для туристических компаний и блогеров в направлениях Шуша, Ханкенди, Лачын и Зангилан.

Во время инфотура участники ознакомились с формирующейся туристической инфраструктурой региона и проводимыми восстановительными работами.