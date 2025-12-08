Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В ГТК объяснили снижение использования режима "Зеленый коридор"

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 15:29
    В ГТК объяснили снижение использования режима Зеленый коридор

    В Государственном таможенном комитете объяснили снижение уровня использования режима "Зеленый коридор" внедрением полностью прозрачной системы оценки рисков.

    Как сообщает Report, с таким заявлением выступил зампредседателя ГТК Натиг Ширинов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

    По его словам, коллегия Госкомитета утвердила обновленные критерии рисков, которые теперь открыто доводятся до предпринимателей, подающих заявку на участие в программе.

    "Когда предприниматель обращается за получением статуса участника "Зеленого коридора", его деятельность оценивается по конкретным параметрам риска. Если по всем критериям не выявляется рисков, выдается соответствующий документ. Если же по одному из параметров обнаруживается риск, предпринимателю прозрачно сообщается, какие именно корректировки нужно внести перед повторной подачей", - сказал Ширинов.

    Он подчеркнул, что нормативная база была усилена, и теперь существует четкая правовая рамка как для таможенных органов, так и для бизнеса.

    "Уровень использования "Зеленого коридора" снизился не потому, что мы не хотим предоставлять этот статус. Просто теперь установлены абсолютно прозрачные параметры оценки риска", - отметил представитель ГТК.

    DGK "Yaşıl dəhliz"dən istifadənin aşağı düşməsinə aydınlıq gətirib
    Лента новостей