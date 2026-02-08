Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор
Армия
- 08 февраля, 2026
- 13:14
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеобзор по итогам деятельности за прошлую неделю.
Report представляет его:
