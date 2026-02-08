При пожаре в жилом доме в Хомсе пять человек погибли, 10 пострадали

В результате пожара в жилом доме в районе Гута в сирийском Хомсе погибли пять человек, еще 10 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на агентство SANА, об этом сообщила пресс-служба Сирийской гражданской обороны.

По данным командующего гражданской обороной Хомса Обаиды аль-Отмана, очагом возгорания стал обогреватель на дизельном топливе в квартире на первом этаже.

Он отметил, что среди погибших были три женщины и двое мужчин, 10 пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия.