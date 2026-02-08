Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    США наращивают переброску военных грузов на Ближний Восток

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 13:06
    США наращивают переброску военных грузов на Ближний Восток

    Военно-транспортная авиация ВВС США продолжает наращивать переброску военных грузов на Ближний Восток.

    Как передает Report, это следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

    За последние двое суток американские тяжелые военно-транспортные самолеты C-17А Globemaster III и C-5 Galaxy совершили примерно 15 рейсов в регион, что почти в 1,5 больше, чем в предыдущие два дня. При этом большая часть из них приходится на транспортировку грузов из Техаса с аэродромов баз армейских соединений и частей ПВО, имеющих на вооружении зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

    Самолет C-17А Globemaster III способен перевозить 75 тонн груза и C-5 Galaxy - до 118 тонн.

    По неполным данным, военно-транспортная авиация ВВС США с января уже совершила более 120 рейсов на Ближний Восток.

