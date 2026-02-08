Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Экология
    • 08 февраля, 2026
    • 12:30
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами с прояснениями, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в местами возможны слабый туман и изморось. Ожидается северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3–6°, днем - 6–9° тепла. Атмосферное давление понизится с 753 мм до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 85–90 %, днем - 75–80 %.

    В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако днем в горных и предгорных районах ожидаются снег и дождь, которые временами будут усиливаться. В отдельных районах возможен туман. Прогнозируется порывистый западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1–4°, днем - 12–17° тепла, в горах ночью - 0–5° мороза, днем - 5–10° тепла.

