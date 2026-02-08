İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Sabah Bakıda hava küləkli olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Ekologiya
    • 08 fevral, 2026
    • 12:22
    Sabah Bakıda hava küləkli olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman, az çiskin olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 mm civə sütunundan 749 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 85-90 %, gündüz 75-80 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1-4, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

    Bakı Qar yağacaq külək
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Son xəbərlər

    12:31

    Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"

    Fərdi
    12:22

    Sabah Bakıda hava küləkli olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Ekologiya
    12:10

    Əraqçi: İranın dinc nüvə proqramını həyata keçirmək hüququ var

    Region
    12:03

    Norveçli idmançı İtaliyadakı Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi uğura imza atıb

    Fərdi
    11:59

    Kabildə evdə partlayış nəticəsində 8 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:49
    Video

    Səbail rayonunda mağazada yanğın olub

    Hadisə
    11:37
    Video

    Azərbaycan və digər ölkələr axtarışda olan şəxsləri Türkiyəyə təhvil verib

    Region
    11:20

    Azərbaycan güləşçisi reytinq turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    11:06

    Rusiya Zaporojyeyə 300 dronla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti