İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    • 07 fevral, 2026
    • 15:25
    Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMAT

    Şəmkirdə baş vermiş qəsdən adam öldürmə cinayətinin üstü açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətlərinin birgə məlumatında bildirilib.

    Məlumata görə, ötən ilin dekabrın 23-də Şəmkir rayon sakini 1957-ci il təvəllüdlü Mahmudova Solmaz Dadaş qızının üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyitinin aşkar olunması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

    Prokurorluq və polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlərlə S.Mahmudovanın 1996-cı il təvəllüdlü Həmidli Arzu Mahir oğlu tərəfindən qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Arzu Həmidli şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Faktla bağlı Şəmkir Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi (qəsdən adam öldürmə) ilə başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı davam etdirilir.

    Şəmkir qətl Cinayət işi
    Правоохранители раскрыли убийство жительницы Шамкира

    Son xəbərlər

    16:37

    Ufada ali məktəb yataqxanasında tələbələri və polisi yaralayan şəxs saxlanılıb

    Region
    16:25

    Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird həbs olunub

    Hadisə
    16:25

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    16:06

    Bakıda şagirdin güllələdiyi müəllimə palataya köçürülüb

    Sağlamlıq
    15:53

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    15:48

    Turizm sektoru Ramazan–Novruz kəsişməsi fonunda necə işləyir? - ARAŞDIRMA

    Turizm
    15:39

    İŞİD İslamabadda məsciddə törədilən terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

    Digər ölkələr
    15:25

    Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    15:13

    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti