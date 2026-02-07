Правоохранители раскрыли убийство жительницы Шамкира

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли умышленное убийство, совершенное два месяца назад в Шамкирском районе.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, 23 декабря прошлого года в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела жительницы Шамкира, Солмаз Дадаш гызы Махмудовой (1957 г.р.), со следами насилия.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что С.Махмудова была умышленно убита Арзу Махир оглу Гамидли (1996 г.р.).

Арзу Гамидли задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

В прокуратуре Шамкирского района продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.