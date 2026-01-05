İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Instagram" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 22 %-ni itirib

    İKT
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:00
    Instagram bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 22 %-ni itirib

    Ötən ilin dekabr ayında Azərbaycanın sosial media bazarının bütün platformalarında (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) "Instagram"ın payı 36,04 % (noyabrda 46,23 %, 1 il əvvəl 47,09 %) təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, noyabr ayına nisbətən 10,19 faiz bəndi, 2024-cü ilin dekabr ayı ilə müqayisədə 11,05 faiz bəndi azdır.

    Beləliklə onun bazar payı ay ərzində 22 % azalıb.

    İkinci pillədə qərarlaşan "YouTube"un bazar payı ay ərzində 2,41 faiz bəndi azalaraq, il ərzində isə 18,66 faiz bəndi artaraq 28,63 % (bir ay əvvəl 31,04 %, bir il öncə isə 9,97 % olub) təşkil edib.

    Növbəti yerdəki "Facebook"un bazar payı ay ərzində 6,79 faiz bəndi, illik isə 1,44 faiz bəndi artaraq 17,47 % (noyabrda 10,68 %, 2024-cü ilin dekabr ayında isə 16,03 % olub) təşkil edib.

    Dördüncü pillədəki "Pinterest"in bazar payı aylıq 3,08 faiz bəndi artaraq, illik müqayisədə isə 8,13 faiz bəndi azalaraq 8,78 % (müvafiq olaraq 5,7 % və 16,91 %) təşkil edib.

    İlk beşliyi 4,01 %-lik (bir ay əvvəl 4,46 %, bir il öncə isə 6,66 % olub) bazar payı ilə "X" qapayır. Sosial şəbəkənin bazar payı aylıq 0,45 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 2,65 faiz bəndi azalıb.

    Statcounter sosial media “İnstagram” “YouTube” “Facebook”

    Son xəbərlər

    14:23

    Azərbaycanda dövlət icbari şəxsi sığorta xərcləri 22 %-ə yaxın artırılıb

    Maliyyə
    14:21

    Özbəkistanda avtobus aşıb, iki nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıb

    Region
    14:18

    Azərbaycanda cərimələrdən büdcəyə daxilolmaların 12 % azalacağı gözlənilir

    Maliyyə
    14:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son altı ayda 53 % azalıb

    İKT
    14:16

    Azərbaycanda bu il sahibkarlara 3,3 milyard manat güzəşt tətbiq ediləcək

    Maliyyə
    14:04
    Foto

    Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub

    Xarici siyasət
    14:02

    "Mançester Yunayted" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    14:02

    Bayram günlərində dəmir yolları ilə 63 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:01

    Azərbaycan bu il "Məktəblinin dostu" layihəsinə 8 milyon manatdan çox pul xərcləyəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti