İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan çempionatı üçün dörd ölkədən altı əcnəbi hakim dəvət olunub

    Fərdi
    • 05 yanvar, 2026
    • 13:55
    Azərbaycan çempionatı üçün dörd ölkədən altı əcnəbi hakim dəvət olunub

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının görüşlərini yerli hakimlərlə yanaşı, ölkə xaricindən dəvət edilmiş altı referi də idarə edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasının (AGF) mətbuat xidmətinin rəhbəri Sərxan Musalı məlumat verib.

    O, Ukrayna, Qazaxıstan, Belarus və Rumıniyadan olan ədalət təmsilçilərinin turnirdə iştirak edəcəyini söyləyib.

    AGF rəsmisi Bakı İdman Sarayında baş tutacaq yarışın açılış mərasiminin yanvarın 8-də keçiriləcəyini diqqətə çatdırıb. S.Musalı Azərbaycan millisinin üzvlərinin əksəriyyətinin turnirə qatılacağını vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı yanvarın 7-11-i aralığında baş tutacaq. İlk olaraq yunan-Roma güləşçiləri xalça üzərinə çıxacaqlar. İlkin mərhələ qarşılaşmaları 10:00-da başlayacaq. Həlledici görüşlər isə 18:00-da start götürəcək.

    Azərbaycan Güləş Federasiyası Güləş üzrə Azərbaycan çempionatı Əcnəbi hakimlər Sərxan Musalı

    Son xəbərlər

    14:23

    Azərbaycanda dövlət icbari şəxsi sığorta xərcləri 22 %-ə yaxın artırılıb

    Maliyyə
    14:21

    Özbəkistanda avtobus aşıb, iki nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıb

    Region
    14:18

    Azərbaycanda cərimələrdən büdcəyə daxilolmaların 12 % azalacağı gözlənilir

    Maliyyə
    14:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son altı ayda 53 % azalıb

    İKT
    14:16

    Azərbaycanda bu il sahibkarlara 3,3 milyard manat güzəşt tətbiq ediləcək

    Maliyyə
    14:04
    Foto

    Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub

    Xarici siyasət
    14:02

    "Mançester Yunayted" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    14:02

    Bayram günlərində dəmir yolları ilə 63 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:01

    Azərbaycan bu il "Məktəblinin dostu" layihəsinə 8 milyon manatdan çox pul xərcləyəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti