İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası: Bəzi etirazçıları ABŞ və İsrail silahlandırıb
- 10 yanvar, 2026
- 23:51
Xalqın əməkdaşlığı etirazların azalmasına səbəb olub, buna görə də İsrail və Amerikanın qüvvələri qətliam planı ilə vətəndaşları öldürmək üçün xalqa atəş açıblar.
"Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə islam respublikası parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bəzi etirazçıları Amerika və İsrail silahlandırıb. Bu isə itkilərə səbəb olub.
