İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası: Bəzi etirazçıları ABŞ və İsrail silahlandırıb

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 23:51
    İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası: Bəzi etirazçıları ABŞ və İsrail silahlandırıb

    Xalqın əməkdaşlığı etirazların azalmasına səbəb olub, buna görə də İsrail və Amerikanın qüvvələri qətliam planı ilə vətəndaşları öldürmək üçün xalqa atəş açıblar.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə islam respublikası parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bəzi etirazçıları Amerika və İsrail silahlandırıb. Bu isə itkilərə səbəb olub.

    İran Etirazçılar ABŞ-İsrail

    Son xəbərlər

    00:19

    KİV: İranın təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb

    Region
    00:08

    ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Suriya rəsmiləri ilə Hələbdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:54

    Tramp: Venesuelanı yenidən varlı və təhlükəsiz edirəm

    Digər ölkələr
    23:51

    İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası: Bəzi etirazçıları ABŞ və İsrail silahlandırıb

    Region
    23:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xalçaları nə ilə fərqlənir və niyə bu qədər dəyərlidir?

    Daxili siyasət
    23:32

    KİV: Silahlı qruplaşmalar İranda dinc sakinləri və polisləri atəşə tuturlar

    Region
    23:19

    Bolqarıstanda avroya keçidlə əlaqədar milli valyuta dövriyyədə çıxarılır

    Digər ölkələr
    23:05
    Foto
    Video

    Azərbaycanın karateçisi Tbilisidə beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    23:03

    Tramp ABŞ-nin İranda etirazçılara köməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti