KİV: Silahlı qruplaşmalar İranda dinc sakinləri və polisləri atəşə tuturlar

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 23:32
    İranda yanvarın 8-nə nisbətən, ayın 9-da etirazlar və iğtişaşlar azalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu yanvarın 10-da "Tasnim" agentliyinin yaydığı müşahidə statistikasında qeyd olunub.

    "Əldə edilən məlumata görə, silahlı qruplaşmalar cümə günü də ölkənin bəzi bölgələrində mövcud olub və tapançalar da daxil olmaqla odlu silahlardan istifadə edərək dinc sakinləri, dükan sahiblərini və polisi hədəf alıblar", - agentlik yazıb.

    Qeyd edək ki, yanvarın 10-da da polislə toqquşmalar baş verib, yaralanma və ölümlər qeydə alınıb.

